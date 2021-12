Emploi : il n'y a jamais eu autant de salariés en France

Piscine pour un paquebot de croisière, pièces métalliques destinées aux avions de ligne... Dans la chaudronnerie de CNI, les ouvriers enchaînent à nouveau les chantiers. Après un coup de mou en 2020, l'entreprise retrouve des couleurs et a embauché quatre salariés supplémentaires. Selon Pierre Sallenave, le directeur général, il y a plus de commandes et que la société a diversifié ses marchés. Ainsi, il leur faut des personnes compétentes en CDI et non plus pour des contrats d'intérim comme c'était souvent le cas au plus fort de la crise. Parmi les futurs élus, il y a Gwendal Libeau. Il devrait signer son contrat dans quelques semaines, non sans émotions. Des embauches se font dans l'industrie, mais aussi dans les services, comme chez Salesforce, l'éditeur de logiciels. À chaque bureau, ou presque, on retrouve une nouvelle recrue. On y a enregistré 500 nouveaux postes cette année 2021, essentiellement des commerciaux, des contrats directement en CDI. L'entreprise devra bientôt trouver de nouveaux candidats, car 500 recrutements sont d'ores et déjà prévus pour 2022. T F1 | Reportage V. Dépret, N. Hesse, V. Daran.