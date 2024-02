Emploi : ils sont prêts à tout pour vous recruter

Depuis quelque temps, Ursule Ndembo Yaka, éducatrice à la crèche Babilou, s'est fixé un objectif, recruter de nouveaux collègues. Il faut dire que son employeur l'encourage. À chaque fois qu'elle parraine un ou une nouvelle recrue, elle touche une prime entre 500 et 1 000 euros. Vingt mille postes sont à pourvoir dans le milieu de la petite enfance. Les crèches s'arrachent les employés, et tous les moyens sont bons pour recruter. La course au recrutement est devenue la priorité de nombreuses entreprises en France. Le salaire n'est plus le seul argument, alors les patrons rivalisent d'imagination. À la signature de son contrat, le patron de Jules Toma lui a promis de l'aider à devenir propriétaire, et un an plus tard, c'est chose faite. Son employeur l'a aidé à obtenir un prêt, et lui a même trouvé des artisans pour les travaux de rénovation. D'autres vont encore plus loin. La société FenêtréA à Beignon, s'apprête à construire un lotissement, avec 40 maisons, qui seront proposées à la location à ses futurs salariés. Plus le chômage est bas, plus les salariés sont recherchés, plus vous pouvez espérer des avantages en nature. Cette année 2024, c'est le moment de négocier. TF1 | Reportage M. Poissonnet, M. Gatineau, V. Abellaneda