Emploi, impôts, retraites : le plan de relance d’Emmanuel Macron

Pour amortir la crise, Emmanuel Macron va injecter 100 milliards d'euros en plus des 460 milliards déjà engagés. Cela pour aider les 700 000 jeunes qui sont attendus sur le marché du travail dès la rentrée. Il y aura aussi des exonérations de charges pour embaucher des jeunes à faible qualification. L'autre dossier sensible pour le chef de l'État, la retraite. La réforme, sera-t-elle maintenue ?