Emploi : la Bretagne, championne des embauches

Pour espérer recruter en Bretagne, il faut se démarquer et innover. À Fougères, ce matin, une entreprise de transports proposait de s'immerger dans la peau d'un conducteur de bus grâce à un simulateur. "On a pas mal de groupes qui sont venus, avec différents profils, jeunes, moins jeunes, reconversions. C'est plutôt intéressant", nous fait savoir Mikael Pougeolle, conducteur de bus, formateur - Transdev. Dans le bus d'à côté, il n'y a pas plus d'entretiens formels, mais un jeu d'énigme pour déceler les compétences des candidats. Tous les moyens sont bons, car l'entreprise a une centaine de postes à pourvoir dans toute la Bretagne. "Je pense que c'est important que les employeurs se posent la question de l'attractivité. Ça peut être un challenge pour nous que de travailler sur la qualité de vie au travail, la flexibilité, pour continuer à attirer de nouveaux profils et puis des nouvelles générations qui sont dans des attentes complètement différentes", a déclaré Aude-Hélène Bertrand, directrice Transdev (Ille-et-Vilaine). Des postes sont à pourvoir dans tous les secteurs, en particulier dans l'hôtellerie restauration, l'industrie et le bâtiment. L'entreprise de maçonnerie que nous avons visitée cherche toujours du personnel qualifié. "Aujourd'hui, on est dans une période où on refuse de temps en temps des marchés par manque de main-d’œuvre. Si nous trouvons salarié compétent et autonome tout de suite, on l'embauche", nous a indiqué Pascal Izabelle, co-associé chez BM Texier. TF1 | Reportage M. Giraud, N. Resmann