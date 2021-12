Emploi : la course aux embauches

Aujourd'hui, ce tramway ne prend pas de voyageurs, mais des demandeurs d'emploi. Face à eux, des chefs d'entreprise venus recruter. Passer un entretien d'embauche dans un tramway, une première pour Martin. Face aux candidats, des directeurs de banque, d'entreprise du BTP, mais aussi la SNCF. Recruter dans le tramway, c'est un moyen de toucher un plus large public. Les offres d'emploi n'ont jamais été aussi nombreuses. Aux Herbiers en Vendée, les entreprises n'hésitent plus à poster leurs annonces sur des panneaux géants. Lionel Wastyn, directeur d'U-Logistique et son équipe l'avaient fait devant notre caméra en octobre. Depuis, les résultats sont décevants. La meilleure solution reste peut-être de sortir le chéquier. Depuis octobre, la chaîne d'hôtels Appart City offre une prime de 500 euros brut à chaque salarié recruté en CDI. C'est ce qui a convaincu Marie, une employée de l'hôtel. Grâce à cette prime, la direction de l'entreprise a déjà recruté 100 salariés et 50 postes sont toujours à pourvoir. T F1 | Reportage J. Cressens, M. Giraud, N. Riessman