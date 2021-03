Emploi : la difficulté de certaines boulangeries à recruter

Cela fait des semaines que Marie Buisson, la responsable de vente de la boulangerie La Pompadour à Paris (16ème), cherche un vendeur pour soulager ses équipes. Malgré plusieurs annonces sur Internet, cela reste une mission impossible. Côté coulisse, un artisan de 24 ans vient d'être recruté après un départ à la retraite, mais le commerce est resté deux mois sans boulanger. Le patron, Clément Buisson, a donc dû mettre la main à la pâte et à la poche. Dans la boulangerie Ange à Ézanville dans le Val-d'oise, on ne connaît pas ces difficultés. Pour préparer 3 000 baguettes par jour, les employés peuvent compter sur des machines. De la diviseuse qui prépare les boules de pâte à la bonne taille à la façonneuse qui donne forme à la baguette, tout est fait pour faciliter le travail des artisans. En début de carrière, un boulanger pourra gagner 1 400 euros nets par mois. La principale crainte des enseignants est que la passion ne suffise pas et que certains élèves abandonnent face à la réalité du métier.