Emploi : la France recrée des usines

Le jeune patron de ce groupe régional est très fier de sa nouvelle usine. Sortie de terre en septembre dernier, elle tourne déjà en plein régime. Elle fabrique des menuiseries : des fenêtres, porte-fenêtres et baies vitrées en PVC. La demande explose. Coût du projet : 7 millions d'euros, dont 800 mille euros d'aides de l'État. De quoi s'offrir des machines dernier cri. Elles permettent de stocker de manière autonome la matière première et d'augmenter ainsi la productivité. À la clé, quinze nouveaux emplois et une occasion de se passer un peu plus des fournisseurs étrangers. Les coûts de transport explosent et les délais de livraison s'allongent. En 2021, beaucoup ont fait le constat : produire en France est beaucoup plus rentable. 53 créations d'usines : beaucoup d'industries lourdes, comme l'automobile ou aéronautique. Vient ensuite le secteur de l'énergie et de l'environnement. L'agroalimentaire complète le podium. Ce bon cru 2021 a été bien aidé par le plan France Relance qui a déjà distribué près de 2,9 milliards d'euros au secteur. Et quand industrialisation rime avec transition écologique, les aides sont encore plus nombreuses. Ici, dix millions d'euros, soit un quart de l'investissement, pour aider Engie à installer une centrale géothermique en Seine-et-Marne. Elle va employer cinq personnes. Préserver les emplois industriels, c'est aussi l'objectif de ces subventions. La France en avait gagné 50 000 en trois ans avant que le Covid n'inverse la tendance. 2021 devrait permettre de gommer cette mauvaise passe. TF1 | Reportage T. Jarrion - C. Moutot - T. Lagoutte - J. Denniel