Emploi : la galère des alternants pour trouver une entreprise

L'Insee prévoit un taux de chômage autour de 9,5% à la fin de l'année 2020. Rappelons qu'il était de 8,1% à la fin de 2019, avant le choc de l'épidémie de coronavirus. Parmi les premières victimes de cette crise, les jeunes à la recherche d'un stage ou d'une alternance. Beaucoup ont vu leur candidature refusée, et ce malgré l'aide financière exceptionnelle à leur embauche. Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.