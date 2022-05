Emploi : le boom de l’alternance

À 24 ans, Jérémy Pages vient de signer son premier CDI comme ingénieur dans une entreprise de BTP qu'il connaissait déjà bien. "J'ai fait une alternance 3 ans au sein de la société. Je trouve important d'apprendre un métier et en même temps de le pratiquer tous les jours pour savoir si on appréciait ça", a-t-il affirmé. Le groupe Rougnon a embauché 72 alternants cette année, douze de plus que l'année dernière. "Ça permet aussi de connaître le jeune, de suivre ses progrès. Puis au moment de l'embaucher, c'est un non-événement, c'est juste une suite logique. C'est vraiment en train de devenir une solution de recrutement qui prend de l'ampleur pour tous les métiers", a expliqué son président Frédéric Viet. Une solution plébiscitée l'année dernière, 718 000 nouveaux contrats d'apprentissage, soit 37% de plus qu'en 2020. Les petites entreprises aussi s'y mettent. La société Respire, 23 salariés, fabrique des cosmétiques et vient d'embaucher sa première alternante. "C'est un système qui me correspond totalement. Ce que j'aime, c'est le rythme allié théorie et pratique", s'est confiée Diara Traoré, apprentie responsable administrative chez Respire. Autre avantage, selon Diara, elle est payée 1 640 euros par mois. Cette alternante n'aurait jamais été embauchée sans la prime versée par l’État aux entreprises : 5 000 euros pour un mineur et 8 000 euros pour un majeur. L'employeur ne paie pratiquement rien la première année. L'alternance est désormais pratiquée dans tous les secteurs : les services, l'industrie, la construction et elle concerne aussi toutes les formations quel que soit le niveau de diplôme. À ENSTA Paris, les ingénieurs peuvent choisir l'alternance. "Ça nous paraissait intéressant de faire en sorte que ce soit une voie d'accès à des diplômes très reconnu tandis que l'ensemble de la population voit l'apprentissage comme une voix d'excellence", a indiqué Thomas Loiseleux, directeur adjoint de la formation et de la recherche à Ensta Paris. Preuve que cela fonctionne, les effectifs des promotions en alternance ont plus que doublé depuis 2019. TF1 | Reportage L. Deschateaux, F. Couturon, C. Souary