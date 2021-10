Emploi : le secteur de la piscine recrute en masse

C'est une passion française. Les piscines privées colorent désormais les paysages, du Nord au Sud. Le secteur emploie 50 000 personnes et recrute à tour de bras. Dans ce centre de formation près de Marseille, 100% des apprentis trouvent un emploi à la sortie. De quoi encourager Julia à se lancer dans ce métier, qui cherche à se féminiser. "On fait de l'électricité, de la plomberie, de la maçonnerie, des plans sur ordinateur. On fait des tas de choses, on touche vraiment à tout, on touche à plein de métiers à la fois”, explique Didier Roussel, formateur. Florian, lui, est en reconversion professionnelle. À 44 ans, cet ancien réceptionniste dans un hôtel parisien cherche de meilleures conditions de travail et un meilleur salaire. “J'ai travaillé tous les week-ends pendant dix ans. Le métier de la piscine, c'est différent. En sortant de la formation, le salaire de départ est de 2 500 euros net” contre “1 600 euros” dans l’hôtellerie. Le salaire est plus attractif, parce que la main d'œuvre qualifiée est rare. Il n’y a que neuf écoles en France. Près de 120 apprentis en sortent chaque année pour 2 000 entreprises spécialisées dans la construction de piscines. C’est trop peu pour faire face à une demande toujours plus forte. Les carnets de commandes de ce pisciniste débordent. “On voit qu’avec le Covid, les gens ne partent pas en vacances. Ils veulent leur bien-être à la maison, du coup, ils veulent investir dans une piscine”. Les budgets s’envolent. Compter 40 000 euros en moyenne pour une piscine sur-mesure, 100 000 euros pour ce bassin de 18 mètres de long avec nage à contre-courant et balnéo. Entre l'entretien et les rénovations, le marché n'est pas prêt de se tarir. Qu'elle soit enterrée comme celle-ci ou hors-sol, on compte en France trois millions de piscines privées.