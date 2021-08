Emploi : les agences d’intérim en plein boom

Les offres d'emploi n'ont jamais été aussi nombreuses. Pour trouver des candidats, tous les moyens sont bons. L'agence d'intérim à l'origine de cette idée, espère contre un sandwich et un café que certains clients rempliront un mini cv mis à disposition. Tous les profils sont recherchés avec ou sans formation dans presque tous les secteurs d'activité. Ceux qui postulent en ce moment ont de grandes chances d'être rappelés. À l'image de Stéphanie, mère de famille de 35 ans. Dans l'agence Randstad à Reims (Marne), les appels n'arrêtent pas. Une situation bien meilleure qu'il y a un an. Mais aussi bien meilleure qu'en 2019, avant la crise. Le secteur le plus dynamique concerne les transports et la logistique. Avec plus 18% d'intérimaire par rapport à 2019 selon les derniers chiffres du mois de mai. L'ile de France est la seule région moins dynamique. Mais Adecco, une agence spécialisée dans la vente à Paris a aussi connu un été exceptionnel. Un optimisme menacé par une pénurie de main-d’œuvre. Surtout dans le secteur de la santé, la logistique, du BTP et de l'industrie.