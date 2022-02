Emploi : les champions du recrutement

Stéphanie Monchy a signé son CDI il y a quelques semaines. Avant, elle gardait des enfants, mais cherchait un emploi plus stable et plus rémunérateur. Elle gagne désormais chez Auchan un peu plus d'un SMIC par mois. De nouveaux CDI comme Stéphanie, la grande enseigne compte en signer 14 000 cette année. Mis en rayon, boucherie, logistique, management, le DRH régional, Denis Lacharme, cherche constamment du monde. Il assure ne pas être très regardant sur le CV. "Dans nos magasins, nous avons des personnes qui sont capables d'accueillir, de former, de transmettre. Donc nous sommes ouverts à tout profil", indique-t-il. Il faut dire que la concurrence est rude. La grande distribution est le secteur qui recrute le plus, comme le luxe, en très forte croissance. Nous sommes dans un atelier de la prestigieuse maison Dior. Le groupe qui possède cette marque et tant d'autres va ouvrir de nouveaux ateliers en France. Il va créer 6 500 CDI, dont 2 500 réservés aux moins de 30 ans. "Notre préoccupation, c'est d'assurer la transmission de savoir-faire qui couvre tous nos secteurs d'activité que ce soient les vignes, le vin, que ce soient les montres et joailleries, que ce soient les métiers de la main dans la couture", explique Chantal Gaemperle, directrice des ressources humaines et synergies du groupe LVMH. Certains fleurons français affichent aussi leur ambition à l'instar de Capgemini, spécialiste du conseil en entreprise, qui promet 9 000 CDI, Vinci dans le bâtiment en prévoit 10 500, mais la première place revient à un groupe étranger. Mc Donald's va embaucher 40 000 personnes. Beaucoup de salariés restent moins d'un an, et pour vite les remplacer, le groupe assure être capable de vous faire signer un CDI, cinq jours seulement après avoir vu votre CV. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Petit, F. Moncelle, S. Hernandez