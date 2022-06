Emploi : les parcs d’attractions manquent aussi de bras

Pour admirer ses perroquets en liberté, le public du Parrot World est de plus en plus nombreux. On compte en moyenne 1 500 personnes par jour. Mais pour nourrir tous ces visiteurs, il manque aujourd'hui 9 personnes en salle. Les rémunérations ont pourtant augmenté d'environ 200 euros bruts en avril, mais le parc a toujours du mal à recruter. Selon Eric Vignot, fondateur et directeur général du Parrot World à Crécy-la-Chapelle, le système D est utilisé pour trouver de la main-d'œuvre au niveau du service dans les trois points de restauration du parc animalier. En outre, les soigneurs donnent des coups de main en cuisine. Le buffet est l'autre solution trouvée cette semaine. Toujours selon Eric Vignot, les personnes se servent elles-mêmes. Le personnel alimente le buffet en continu et cela permet de servir beaucoup de monde avec peu de serveurs. Johan Soares est le responsable adjoint du pôle restauration du domaine Parrot World. Il est contraint de renforcer lui-même son équipe en salle et de refuser des clients. La situation constitue un véritable frein pour tous ces petits parcs d'attraction en plein développement. Le site animalier a tout de même recruté récemment. Irina, réfugiée ukrainienne, a rejoint les cuisines au mois de mai. Une opportunité de poursuivre sa carrière de chef pâtissière en attendant de retrouver son pays. T F1 | Reportage M. Brossard, Q. Danjou.