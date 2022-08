Emploi : les solutions face à la pénurie de main-d'œuvre

Libourne, 25 000 habitants. Rien que sur le centre-ville, sur les sites Internet de recherche d’emploi, 500 postes sont à pourvoir. Dans la rue Gambetta, principale artère commerçante de Libourne, on recrute même en vitrine. Cette pénurie de main-d'œuvre s’est faite beaucoup ressentir pendant l’été, alors Claude François, restaurateur, a dû s’adapter. En cette veille de rentrée, ce qui pose problème à Libourne, c’est le manque de chauffeur de bus : 10 CDI restent à pourvoir. Et pour être plus alléchante encore, chaque offre d’emploi inclut la formation de la personne candidate. Coup de chaud également à la piscine municipale prise d’assaut cette année 2022. Là aussi, il manque du personnel saisonnier, alors les titulaires ne comptent plus leurs heures. Le bassin du libournais compte encore 13 620 demandeurs d’emploi malgré une baisse de 8% par rapport à 2021. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Brousseau,