Emploi : les villes moyennes séduisent

Venture Orbital, entreprise aérospatiale, a décidé de s'installer à Reims. Une ville à taille humaine choisie pour ses loyers nettement plus intéressants qu'à Paris. Selon son président Stanislas Maximim, payer un loyer moins cher leur a permis de recruter plus de personnes et d'investir. Et pour attirer des employés, cette société a misé sur des atouts non négligeables de la ville, un triptyque verdure, espace et tranquillité. D'autant plus que le salaire, lui, n'est pas réduit. Ainsi, en six mois, l'entreprise a déjà recruté huit nouveaux employés. Ce regain d'intérêt pour les villes moyennes se vérifie 400 kilomètres plus loin, à Besançon dans le Doubs. Mathis en est l'exemple. Originaire de Nîmes, il a été attiré par l'industrie de l'horlogerie dont la ville est en quelque sorte la capitale. Séduit par ce savoir-faire, il a envoyé son CV à l'horlogerie de Philippe Lebru. D'ailleurs, cet horloger nous a expliqué qu'aujourd'hui, neuf personnes candidates à l'embauche sur dix ne sont pas de la région. Cela fait de Besançon l'une des villes de France les plus dynamiques en matière d'emploi, devant des métropoles comme Marseille ou Lyon.