Emploi : pourquoi le secteur automobile n'attire plus ?

Fabriquer des voitures, c'est forcément travailler à la chaîne. C'est aussi contribuer à la pollution ou encore risquer de subir des délocalisations. Autre cliché, l'usine est un environnement exclusivement masculin. "On m'avait dit que c'est un monde d'hommes, il faut faire attention à toi et tout ça. Au final, quand je suis venue, je me suis fait mon idée et je n'ai eu aucun souci, je me suis fait ma place", témoigne Julie Lenglain, opératrice sur chaîne de montage chez Toyota Valenciennes (Nord). Ces préjugés compliquent encore un peu plus le recrutement. Plus de 70 000 postes étaient à pourvoir dans le secteur en 2022. Pour gommer ces images négatives et ringardes, certains constructeurs vont à la rencontre de jeunes, comme dans l'école d'ingénieurs que nous avons visitée à Lille. Hydrogène, moteurs hybrides, toutes les technologies dites propres sont mises en avant. Et visiblement, ça marche. "L'aspect écologique dans l'automobile, c'est quelque chose qui est important. Je pense que c'est aussi un aspect sur lequel on peut aussi travailler et que ça devienne une industrie plus propre", s'exprime Victor, étudiant à l'Icam. TF1 | Reportage F. Chadeau, I. Zabala