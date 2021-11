Emploi, précarité, crise sanitaire : pourquoi la Guadeloupe s'embrase

Les barricades se sont dressées contre le pass sanitaire, mais la colère des Guadeloupéens va bien au-delà de la crise Covid. Quelles sont les revendications ? Toute l'administration de l'île est remise en cause par les manifestants. Pour eux, la vie est devenue trop chère. Un des symboles, cette bouteille de gaz. Ici, elle se vend 28,90 euros. Soit 10 euros d’augmentation sur les deux dernières années. Le prix des produits alimentaires, souvent importés, est également supérieur à celui de métropole. Ce beurre vendu 2,40 euros en vaut 1,79 dans l’Hexagone. Le coût global de la vie est plus élevé de 12,5% selon l’Insee. Et de l’avis de tout le monde, les salaires ne suivent pas. En effet, 24,5% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Deux fois plus que la moyenne française. Les manifestants dénoncent aussi un chômage record : 17,4%. Quand la moyenne nationale est à 8%. Très présents sur les barrages, les jeunes sont particulièrement touchés. Ils dénoncent aussi beaucoup de contrats précaires. En Guadeloupe, une jeune de moins de 30 ans sur trois est au chômage. T F1 | Reportage M. Guiheux, A. Lebranchu, J.M. d'Abreu