Emploi : près d’un million de postes à pourvoir

Éric Varin est un chef d'entreprise heureux. Il n'a jamais signé autant de contrats de travail. "Sept au total pour le 1er septembre, c'est un record", dit-il. Son entreprise de plomberie et chauffage compte désormais douze employés. Après de longs mois confinés à la maison, ses clients veulent de nouvelles salles de bain. Son activité repart, plus 20 % par rapport à l'an passé. "On a une super progression au niveau de notre chiffre d'affaires, donc on augmente notre capacité. Par contre, il faut augmenter la production, ça veut dire embaucher", explique le PDG de l'ACP Thermique à Sartrouville (Yvelines). Comme lui, ils sont nombreux à vouloir embaucher. Le site pole-emploi.fr déborde d'offres, près d'un million d'annonces. Du jamais vu, c'est même 10% de plus qu'à l'été 2019 juste avant la crise. Pour Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, "il y a des secteurs qui reprennent très vite et très fort. Dans le BTP, alors bien sûr les questions de la santé, l'agroalimentaire ou le numérique. Le rebond est plus vif que prévu. L'activité repart plus fortement que prévu et assez logiquement il y a des besoins de main-d'œuvre". Des besoins de main-d'oeuvre inattendue si bien que pour certains patrons, les embauches sont devenues un vrai casse-tête. Martin Godefroy, directeur transports au Groupe Keolis, en sait quelques choses. Depuis le début de la semaine, ses autocars sont à l'arrêt, faute de chauffeur. "On a aussi un phénomène d'évasion du personnel de conduite vers d'autres métiers qui s'est accéléré avec la crise covid", constate le transporteur alsacien. Dans l'Hexagone, 50 000 postes sont à pourvoir, seulement dans les transports.