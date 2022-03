Emploi : quand les entreprises créent leur propre école

Des consignes précises que Léa, Thomas, Sacha, comme tous leurs camarades tentent de respecter à la lettre une fois derrière leur machine. Ils ont quitté le collège en troisième. Et depuis septembre 2021, ils apprennent un métier, l'usinage et la chaudronnerie dans un établissement pas comme les autres, l'O'TECH école de production Sud Oise à Compiègne. Ils passent plus de la moitié du temps en atelier. Et quand ils sont en classe, pour onze heures par semaine et à quinze élèves seulement, ils ne se sentent pas perdus. Peu s'épanouissait sur les bancs de l'école. Certains étaient en échec scolaire. Aujourd'hui, pour la première fois, ils ont l'impression d'apprendre quelque chose d'utile. Rien à avoir avec un lycée professionnel ou un centre d'apprentissage. À l'origine de cet établissement, des patrons de la région qui n'arrivaient pas à recruter. Ils ont donc créé une école sur mesure qu'ils financent en partie et ce sont eux qui ont choisi les formations correspondant à leurs besoins. Seules 45 écoles de production existent aujourd'hui en France. L'objectif est d'arriver à une centaine dans les six ans pour répondre aux pénuries de main-d’œuvre. Plus de détails sur cette voie de formation dans la vidéo associée à cet article. T F1 | Reportage F. Chadeau, B. Poizeuil, B. Hacala.