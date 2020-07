Emploi : quel dispositif pour les jeunes ?

Dans son discours, Jean Castex avait fait de nouvelles annonces pour les jeunes et leurs familles. Il a précisé les mesures annoncées hier par Emmanuel Macron sur l'emploi. Le gouvernement a en effet annoncé 300 000 nouveaux contrats d'insertion. Mais qui sera concerné par cette aide à l'embauche ? Quelles sont les conditions ?