Emploi saisonnier : encore de nombreux postes à pourvoir

Ils attendent des renforts avec impatience. "En cuisine, il me faudrait au moins deux personnes. Et en salle, il en manque au moins deux personnes aussi pour vraiment la saison commence bien, pour que tout le monde puisse avoir ses repos dans la semaine, parce que nous sommes ouverts 7 jours sur 7", a indiqué Christophe Roudat, chef cuisinier du restaurant "Le Sana'Beach" à Sanary-sur-Mer dans le Var. L'été approche à grands pas, l'activité va s'intensifier. Et même en offrant un salaire de 2 700 euros net par mois, la gérante Sandy Maire-Sebille peine toujours à recruter. "Si on ne trouve pas cette équipe supplémentaire, il va falloir qu'on ferme un jour ou une demi-journée pour pouvoir faire tourner les équipes correctement. C'est la seule chose qu'on pourra faire", a-t-elle expliqué. Des candidats qui ne se présentent pas aux entretiens d'embauche ou qui ne restent que quelques jours avant de rendre leurs tabliers. Rien que dans l'hôtellerie et la restauration, 250 000 postes restent à pourvoir pour cet été. Et la pénurie de bras concerne tous les secteurs du tourisme. Dans le parc "Aqualand" à Saint-Cyr-sur-Mer, chaque jour, c'est la course au recrutement. Une situation inédite. À un mois de l'ouverture, le gérant Michel Moenner a encore une quarantaine d'embauches à effectuer. Cette année, il est difficile de trouver des candidats prêts à travailler tout l'été. Un peu plus loin sur la côte varoise, même difficulté. Il manque des techniciens et des agents d'entretien dans le camping "Les Palmiers" à Hyères. Il est difficile de répondre aux exigences candidats, selon sa directrice Oléna Leiduan. Dans un récent sondage réalisé par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, huit gérants de camping sur dix déclaraient avoir des difficultés à recruter. TF1 | Reportage B. Guenais, M. Perrot, H.P Amar