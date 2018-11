Emploi : des seniors de plus en plus actifs

Une nouvelle étude de l'Insee est intervenue en plein débat sur le pouvoir d'achat des seniors. Parmi les treize millions de personnes âgées de plus de 65 ans, 3% d'entre elles, soit presque 400 000, continuent de travailler. Ce chiffre a triplé en dix ans. Le plus souvent, ils cumulent cet emploi avec leur retraite. Pour certains, c'est un choix, pour d'autres, c'est une obligation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.