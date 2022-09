Emploi : une grande entreprise recrute sans CV

Dans la matinée de ce lundi 12 septembre, les briques de construction n'ont rien d'un jeu. Des demandeurs d'emploi sont en pleine session de recrutement. Fini les CV et les lettres de motivation. Les recruteurs peinent à embaucher, alors, ils élargissent leur recherche. Nul besoin de diplôme, les candidats sont jugés sur leurs compétences. Faire des points au centre d'un rond, collé une gommette à la pince... Des gestes qui ressemblent à ceux effectués avec minutie sur des circuits électroniques. Tous postulent pour Thales. Le géant français de l'électronique compte embaucher ainsi 250 personnes en Ille-et-Vilaine. Les candidats avec un diplôme d'électronique manquent. Aucun problème, l'entreprise a son centre de formation. Leur future mission : travailler sur de l'électronique pour la défense ou l'aérospatiale. Inimaginable encore il y a peu, pour Lolita, 34 ans, embauchée en début d'année. Elle était préparatrice de commande. Tous ont connu de longues périodes de chômage. À ce nouveau poste d'opérateur, ils toucheront 1 750 euros par mois sans les primes. Et désormais, ils le savent, ils pourront continuer de se former, progresser, évoluer. TF1 | Reportage M. Poissonet, A. Poupon