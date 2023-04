Emplois : quand le luxe enrichit une région

Les grues, symboles d'une ville en plein chantier, font désormais partie du décor. Aux côtés des vieilles bâtisses normandes, de nombreux immeubles sortent de terre. Portées par un marché de l'emploi en plein élan, les soixante communes de l'agglomération Seine-Eure se transforment. Focus sur le poumon économique de l'Eure. L'une des raisons de cette dynamique se trouve derrière les murs de briques d'une entreprise. Une grande marque de luxe vient d'y ouvrir une sellerie-maroquinerie, six ans après un premier atelier, à cinq kilomètres de là. Environ 6 000 m² d'espace flambant neuf qui accueilleront à terme près de 300 salariés. Alexia Agostino fait partie des dernières recrues. Elle travaillait dans un laboratoire avant de tomber sur l'annonce qui a changé sa vie. Comme elle, tous les artisans démarrent par une formation rémunérée de 18 mois au sein de l'école Hermès tout juste inaugurée à Louviers, avant peut-être de signer un CDI. L'entreprise utilise des matières précieuses dans la fabrication de ses produits. Les selles et sacs sont vendus dans le monde entier, parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros. La maison Hermès attire et la demande pour ces articles de luxe est en plein essor, alors, la société investit et engage. La région tire profit de cette opportunité car l'emploi est la santé économique des villes. Que fait l'agglomération pour attirer les entreprises ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Pyaro, M. Merle