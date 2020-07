Emplois : qui remplacera les touristes chinois ?

Chaque année, ils sont deux millions et demi à visiter la France. Cet été, les touristes chinois ne seront pas très nombreux. Ils sont tenus à distance par l'Europe par principe de réciprocité, car la Chine interdit aux Européens d'entrer sur son territoire. Le secteur touristique peut-il survivre sans les visiteurs chinois ? Et surtout, qui pourra les remplacer ?