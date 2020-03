Employés à domicile et chômage partiel : comment ça marche ?

Chaque mois, plus de trois millions de personnes emploient un salarié pour du ménage, de la garde d'enfants, des cours, du jardinage ou des menus travaux. Avec le confinement, le recours à ces services est devenu rare. Plusieurs procédures ont été mises en place pour que ces employés à domicile ne perdent pas toute leur rémunération. Tous les détails, expliqués par nos journalistes, dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.