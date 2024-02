En Allemagne : des seniors toujours prêts à l'emploi

Il n'est pas encore à la retraite, mais Peter, 60 ans, ancien chauffeur routier, se remémore déjà sa carrière avec une pointe de nostalgie. En attendant la retraite, son employeur, un fabricant de produits laitiers, lui a proposé de changer de poste. Désormais, il travaille en intérieur, à la gestion des stocks Dans l'usine Jäger, les seniors n'ont pas à s'inquiéter de leur fin de carrière, l'employeur les accompagne, en leur permettant de se mettre en temps partiel ou encore en leur proposant de travailler uniquement la journée. Mieux, les trois dernières années, le salarié qui choisit de travailler à 50% touche 80% de son salaire. Un accord avantageux mais qui est loin d'exister partout dans le pays. En 20 ans, l'Allemagne a multiplié par trois le nombre d'actifs de 60 à 64 ans. Ces seniors n'ont pas eu vraiment le choix, car l'âge légal de départ à la retraite n'a cessé d'augmenter et il sera de 67 ans d'ici 2030. Et cela crée de nouvelles catégories de travailleurs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Poissonnet, Q. Danjou