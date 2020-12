En Allemagne, un marché de Noël sans descendre de sa voiture

Amandes grillées, Barbapapa, pain d'épice... Tout est pensé pour recréer l'ambiance festive des marchés de Noël. En Allemagne, le marché est une institution. Alors, pour maintenir l'évènement malgré le virus, certains restaurateurs ont trouvé une alternative, la voiture. Ici, les clients commandent comme dans un fast-food. "Je trouve que c'est une bonne alternative vu qu'il n'y a plus de marché traditionnel", rassure l'un d'eux. "C'est super marrant. Et c'est plus agréable de faire la queue dans la voiture que dehors", se réjouit une autre. En raison de la crise sanitaire, les marchés de Noël ne peuvent se tenir. Alors, en Allemagne, dans la ville de Landshut, Patrick Schmidt a eu l'idée d'en créer un en mode drive-in. Pour ce restaurateur, c'est l'occasion de ne pas mettre ses treize salariés au chômage partiel. "J'ai créé ce drive-in pour l'esprit convivial. Mais aussi pour sauver mon restaurant, mes salariés. Après tout, vendre une saucisse, tout le monde peut le faire ". Dans ce marché de Noël de Landshut, certains viennent même avec leur thermos pour faire le plein de vin. D'autres ont revécu leurs plus beaux habits en famille ou en amoureux. Environ 500 voitures y viennent chaque soir. Ces clients ne sont pas les seuls à en profiter en Allemagne, Düsseldorf et Hambourg ont déjà copié ce drive-in.