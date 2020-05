En Alsace, un match de foot non autorisé réunit 400 personnes

À Strasbourg, un match de football a été organisé sur un vrai terrain avec plus de 300 spectateurs, en violation flagrante des règles de distanciation. Les forces de l'ordre sont intervenues en fin de match pour disperser la foule. Un élu de la ville affirme que les sanctions seront sévères, car les rassemblements de plus de dix personnes sont toujours interdits actuellement. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.