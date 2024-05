En attendant le ravitaillement : le troc et la débrouille à Nouméa

Sur le marché de la petite ville de Farino, au nord de Nouméa, il y a seulement deux exposants dans la matinée de ce dimanche 19 mai. Et Exceptionnellement, il est possible de faire du troc. Acheter de la nourriture est extrêmement difficile sur l'île. Sur les photos prises au port de Nouméa, des douaniers surveillent l’arrivée de 103 conteneurs de denrées alimentaires et de médicaments. Leur acheminement jusqu’aux supermarchés débute tout doucement. La difficulté est que le port est situé à proximité de zones de tensions. On voit même au loin, derrière les bateaux, la fumée des incendies. Ces derniers jours, de nombreux commerces ont été brûlés. Ceux qui ont été épargnés commencent juste à être réapprovisionnés comme la boulangerie Au Pêché Mignon. Il y a eu une file d’attente de 45 minutes à sa réouverture. Dans plusieurs communes, la solidarité s’organise alors directement entre habitants. De la nourriture manque aussi sur le campus de l’université de la Nouvelle-Calédonie où 200 étudiants y sont bloqués car la route est jonchée de barrage. Des riverains leur apportent quelques vivres. Chacun espère que ce système D ne sera bientôt plus nécessaire. TF1 | Reportage D. Sitbon, A. Creff, M. Bornet