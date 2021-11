En Autriche, les non-vaccinés confinés

En principe, ce lundi, un Autrichien sur cinq doit rester chez lui. Pour ces non-vaccinés, seule liberté : le travail, une courte promenade ou les courses alimentaires. Mais les commerces non-essentiels, comme ce magasin de vêtements, c’est interdit. Les commerçants sont censés vérifier le pass vaccinal de chaque client. Dans cette boutique, ce n’est pas le cas. Et ce n’est pas un cas isolé. Nous sommes rentrés dans une dizaine de magasins, sans jamais être contrôlés. Le commerçant risque une amende pouvant aller jusqu’à 3 600 euros. La police, censée vérifiée, a, pour l’instant, la consigne d’être tolérante. En boutique, les mesures s’appliquent aussi aux salariés. Sans vaccin et sans test PCR, ils restent chez eux. Dans ce magasin, la patronne nous montre volontiers son passeport vaccinal. Elle a quinze employés, quatorze sont vaccinés. Elle s'en est vérifiée et nous le montre. Personne ne se pose la question de savoir si c’est légal ou pas. Depuis ce lundi matin, le gouvernement a bouleversé la vie de millions d’Autrichiens, avec un espoir : les inciter à se faire vacciner. Est-ce efficace ? Il suffit de regarder les files d’attente devant le principal de Vienne pour avoir la réponse. Il y a dix fois plus de candidats au vaccin qu’il y a deux semaines. La flux est d’autant plus grande que l’Autriche a ouvert la vaccination à la tranche des cinq-onze ans. Premier pays en Europe à franchir le pas. T F1 | Reportage D. Piereschi, S. Roland