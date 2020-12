En cas de maintien du confinement, pourra-t-on se faire rembourser ses billets et réservations ?

Aurons-nous le droit de voyager pour le plaisir après le 15 décembre ? Cette incertitude met les futurs vacanciers dans l'embarras. Mais les billets sont 100 % échangeables et remboursables à la SNCF. Une politique tarifaire qui semble convaincre les Français. Les ventes de billets SNCF pour les vacances restent aujourd'hui deux fois plus importantes qu'au mois de novembre. Air France enregistre même trois fois plus de réservations. L'agence "Shanti Travel", elle, propose des avoirs ou de remboursements en cas d'annulation. Les demandes de séjour y sont en hausse, mais encore très loin du niveau de l'année dernière. Jérémy Grasset, dirigeant de cette agence nous explique qu'il y a vraiment beaucoup de demandes de dernières minutes et que les gens ne planifient pas trop. "Par contre, on sent vraiment une envie de voyager que ce soit en France ou à l'étranger. On sent un peu les gens dans les starting-blocks pour partir voyager", constate-t-il. À Nice, l'hôtel "Aston La Scalla, d'habitude complet pour les fêtes, n'affichent pour l'instant que 10 % de taux d'occupation. Alors, le prolongement du confinement, on ne préfère pas y penser. "Il y a un moment où la trésorerie ne suffit plus. Est qu'il sera notre cas à partir du 1er janvier ? ", prévient Éric Trolliard, directeur général de l'hôtel. Un conseil en tout cas des professionnels du tourisme, si vous réservez, opter pour une assurance annulation covid.