En Chine, la révolte des ouvriers contre le confinement

Ce mercredi soir encore, le chaos envahit la rue. Sur des images amateurs, des centaines d’ouvriers, devenus manifestants en quelques jours, prêts à risquer leur vie. Depuis ce matin, les ouvriers de la plus grande usine d’iPhone au monde descendent dans les rues et les affrontements dégénèrent. Face à eux, dans leurs combinaisons blanches, les policiers chinois répriment leur colère à grands coups de barre de fer. Un mois et demi déjà que les 200 000 employés de l’usine Foxconn vivent confinés sur leur lieu de travail à cause de plusieurs cas de Covid détectés. Dans leurs dortoirs, les déchets s’accumulent. Ils réclament une prime promise par leurs responsables. Malgré la colère, ces confinements extrêmes s’éternisent à travers tout le pays. Même la capitale est à l’arrêt. À Pékin, bars, restaurants et écoles sont à nouveau fermés. En cause, un record de cas enregistrés : 1 500 contaminations dans la ville de 22 millions d’habitants. Les trois-quarts de ces cas ne présentent pourtant aucun symptôme. TF1 | Reportage J. Jankowski, M. Zambrano