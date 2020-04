En chômage partiel, ils se sont déjà reconvertis

C'est un chiffre qui traduit l'effondrement économique. Aujourd'hui, 3,6 millions personnes sont en chômage partiel. Certains n'ont aucun espoir de retourner au travail avant de longues semaines. Pour continuer à rester actifs, ils sont donc de plus en plus nombreux à changer de métier, au moins temporairement. Si certains secteurs sont sinistrés, d'autres sont en plein boom.