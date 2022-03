En Corse, des gendarmes témoignent de la violence des manifestants après l'agression en prison d'Yvan Colonna

En première ligne lors de la manifestation de dimanche dernier, Alain Pichaud, un CRS a passé une partie de la nuit à l’hôpital. Touché au dos, il dit avoir été visé par un jet de projectile. Il souffre de plusieurs contusions et s’est vu prescrire deux jours d’interruption de travail. Selon la police, 70 membres des forces de l’ordre et 23 manifestants ont été blessés. En 27 ans de carrière, ce CRS a participé au maintien de l’ordre lors de la manifestation des Gilets jaunes, des émeutes en banlieue en 2005, il dit n’avoir jamais vu une telle violence. Selon la police, 650 cocktails Molotov ont été jetés pendant la manifestation, mais aussi des bombes agricoles et de nombreuses pierres comme en témoigne cette vidéo que nous nous sommes procurée. Pour ce CRS, présent sur place, les manifestants s’étaient préparés à l’affrontement. Selon des sources syndicales, près de 250 membres des forces de l’ordre étaient mobilisés. Insuffisants pour certains CRS présents qui souhaitent rester anonymes. Alors que de nouvelles manifestations sont à prévoir cette semaine, une centaine d'agents devraient arriver en renfort sur l’île ces prochaines heures. T F1 | Reportage