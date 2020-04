En Espagne, les militaires mobilisés pour désinfecter les zones touchées

3 500 soldats de la base militaire de Madrid se préparent à partir en mission. Tous sont membres de l'unité d'urgence de l'armée spécialisée dans la lutte contre les infections biologiques. Ils ne sont pas armés, et pourtant, ce sont eux qui vont chaque jour sur le front face à l'épidémie de coronavirus. Leur mission est de désinfecter les Ehpad, de venir en soutien aux forces de l'ordre, mais aussi de construire des hôpitaux de campagne, ou transporter des patients d'une région à une autre.