En Espagne, un hôpital de campagne déployé près de Saragosse

Actuellement, l'Aragon est la région d'Espagne qui connaît la plus forte augmentation de cas de Covid-19. À Saragosse, un auditorium vient d'être réquisitionné pour accueillir des malades. Pour faire face au risque de seconde vague, la région réalise plus de 5 000 tests par jour. Relâchement des gestes barrières pour certains, pour d'autres, le rebond s'explique par un manque de contrôles sur les déplacements entre les régions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.