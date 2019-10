En faillite, XL Airways annule tous ses vols

La compagnie aérienne XL Airways se trouve en cessation de paiements. L'entreprise dessert notamment l'Amérique du Nord et l'île de la Réunion. Tous ses avions sont cloués au sol à compter de ce lundi 30 septembre. Environ 40 000 clients devaient voyager avec XL Airways dans les prochaines semaines. Que vont-ils devenir ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.