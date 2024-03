En garde ! La France contre-attaque

Ce sont les derniers sportifs qui résistent encore aux anglicismes. L'escrime est la discipline où les termes utilisés sont français où que vous soyez dans le monde. La raison est historique, les premiers règlements de ce sport ont été rédigés dans notre langue et cela est resté. L'anglais a beau s'imposer partout, le français demeure la langue officielle des Jeux Olympiques. Alors, avant que l'évènement ait lieu à Paris, un groupe de linguistes a été chargé de franciser les termes à utiliser, notamment pour les nouveaux sports olympiques. Fini les "battles" de breakdance, vous devez parler de défis. En surf, il n'y a plus de "point break", mais des rouleaux de cap. En escalade, point de "crash pad", mais des matelas de sécurité. Le "skate", lui, sera appelé planche à roulettes ou glisse urbaine. L'enjeu est d'enrichir la langue française et d'y inclure tout le monde. Ainsi ont été officialisés de nouveaux termes, les paralympiennes et paralympiens. Ils désignent les athlètes en situation de handicap qui participeront aux JO, pour que le mot victoire, lui aussi, reste français. TF1 | Reportage Q. Fichet, M. Merle