En Gironde, réparer en urgence avant de nouveaux orages

Depuis six heures du matin, deux couvreurs multiplient les interventions. Les grêlons de la nuit dernière ont fait des trous dans quasiment toutes les toitures des maisons du quartier. "On s'est rendu au vingtième dépannage. On essaie de dépanner le maximum de clients possible. Ce n'est pas évident parce que le téléphone sonne sans cesse", se confie Karl Cagniac, couvreur chez France Renov habits. Sur le toit, d'à côté, les pompiers sont venus en renfort. Ils ont effectué ce mardi plus de mille interventions à Saint-Médard-en-Jalles et de nouveaux orages sont attendus cette nuit. Partout, les charpentiers sont mobilisés. Et certains habitants n'ont trouvé personne pour réparer leurs toits. "Malheureusement, tout le monde est débordé. C'est une catastrophe. On n'a plus l'électricité à l'étage. On est en pleine fuite. On ne peut plus accueillir les enfants", déplore un habitant. Les services de la ville se sont concentrés sur les treize écoles de la commune. Toutes ont été touchées. sur le toit, un puits de jour est à changer. Grâce à leur travail, une seule classe est restée fermée. Des orages sont prévus dans la nuit de ce mardi en Gironde. Il pourrait encore une fois être accompagnée de grêles. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau