En immersion avec la police municipale des Sables-d'Olonne

Dans les lunettes, une carte postale sur laquelle il faut veiller. Ce mercredi après-midi aux Sables-d’Olonne, c’est le rôle du brigadier-chef Aurélien et de Richard, policiers municipaux. Avec une population qui passe de 50 000 à 200 000 habitants l’été, les problèmes s'accumulent. Normalement, la police municipale des Sables-d’Olonne arrête ses patrouilles à deux heures du matin, mais en juillet et août, les équipes sont renforcées et travaillent toute la nuit. L’été, il y en a besoin avec “les campings, les boîtes de nuit, les bars, les concerts, l’alcool, les regroupements, les nuisances”, précise la brigadière Aurélie. Il s’agit de la routine des policiers. Mais ce jour-là, une alerte a fait basculer la nuit de l’équipage. Il y a eu un accident de véhicule et un scooter au milieu d’une chaussée. Les policiers ne savaient pas encore et les témoins n'ont pas vu que le conducteur du scooter, âgé de 20 ans, était blessé et était dans une fosse. Une intervention rare pour des policiers municipaux, mais à laquelle ils doivent être prêts à réagir tout au long de l’année. TF1 | Reportage F. Litzler, P. Lormant