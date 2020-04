En Inde, des Français attendent d’être rapatriés

Au total, dix mille touristes français sont toujours bloqués à l'étranger à cause des restrictions mises en place pour limiter la propagation du coronavirus. Certains d'entre eux sont en Inde, où l'absence de transport en commun et l'interdiction de déplacement font de leur rapatriement une opération quasiment militaire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.