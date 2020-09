En Italie, des règles strictes pour freiner l'épidémie de Covid-19

À Bergame, ville la plus endeuillée d'Europe à cause du coronavirus, tout le monde porte le masque. Andrea Betti, commerçant, qui a perdu plusieurs proches, refuse que l'on baisse la garde. "Le fait d'entendre les ambulances tous les jours, ça nous a profondément marqués. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore ici, en ville, on fait très attention". Le retour à la normale s'accompagne de mesures strictes à Bergame. Dans le marché "Di campagna amica", une seule entrée, une seule sortie et prise de température obligatoire pour tous les passants. En cas de fièvre, "on a un protocole strict à respecter, on doit isoler la personne et la procédure nous impose de le signaler aux autorités", explique le directeur de ce marché en plein air Gianfranco Drigo. Même rigueur 600 km plus loin à Rome. Au Panthéon ce matin-là, longue file d'attente disciplinée pour visiter ce joyau architectural. Comme à Bergame, la prise de température est obligatoire à l'entrée. Une fois à l'intérieur, le nombre de visiteurs est restreint et au milieu, des agents surveillent en permanence le port du masque. Car il y a urgence. En Italie, le virus atteint aujourd'hui un public très jeune après avoir majoritairement touché les personnes âgées.