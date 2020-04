En Meurthe-et-Moselle, la solidarité s'organise pour venir en aide aux familles en difficulté

Les quatre millions de foyers bénéficiaires du RSA ou de l'ASS percevront 150 euros, plus 100 euros par enfant. Cette aide sera versée le 15 mai de manière automatique. En attendant, la solidarité s'organise en Meurthe-et-Moselle. Des repas sont livrés gratuitement aux familles qui payaient 50 centimes chaque déjeuner. Les associations d'entraide distribuent aussi des colis alimentaires pour les plus précaires sur la place Stanislas à Nancy.