En patrouille avec les gendarmes des mers

Tout l'été, ils répètent inlassablement les consignes aux vacanciers et aux plaisanciers qui sont parfois en infraction. La sanction peut aller jusqu'au retrait du permis du récalcitrant. Selon Yann Le Bouter, de la Brigade nautique de Quiberon (Morbihan), certaines personnes maîtrisent mal la réglementation de la navigation. Six gendarmes nautiques font la patrouille et couvrent tout le Morbihan y compris les iles, soit près de 900 km de côtes. En hiver, ils se concentrent sur la pêche, tandis que l'été, ce sont les vacanciers qui leur donnent du fil à retordre. Dans la vidéo en tête de cet article, ils ont surpris des mineurs en infraction. Ils doivent convoquer leurs parents et verbaliser. Quelques minutes plus tard, à l'entrée de la baie de Quiberon, le commandant appuie soudainement sur l'accélérateur. Un bateau est en excès de vitesse. Le plaisancier a traversé sans le savoir une zone de limitation de vitesse. Le pilote est sommé de rentrer directement au port. Les gendarmes multiplient le contrôle à bord des bateaux, et même dans l'eau. En été 2022, ils ont pu contrôler plus de 600 embarcations et effectuer 176 verbalisations. Une trentaine de permis ont été suspendus immédiatement. TF1 | Reportage M. Giraud, F. Bourdillon, R. Hellec