En pleine sécheresse, des milliers de litres d'eau gaspillés près de Marseille

Chaque année, des centrales rejettent jusqu'à 1,2 milliard de m3 d'eau douce, soit plus de 300 000 piscines olympiques dans l'étang de Berre. "On est devant un exemple parfait, malheureusement, de gaspillage d'eau en grosse quantité. L'eau doit être réutilisée, arrêtons de la considérer comme un déchet. L'eau, c'est la vie, il faut qu'on l'utilise ailleurs", souligne Didier Khelfa, maire (SE) de Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône), président du syndicat mixte pour l'étang de Berre. Justement, à quelques kilomètres de là, la terre montre déjà des signes de sécheresse. Avec la canicule, l'été dernier, Gilbert Grasset, producteur, a perdu près de 10 % de sa production de foin. Aujourd'hui, il veut préserver à tout prix son exploitation de la sécheresse. Au-delà du gaspillage de cette eau douce, ces rejets sont un désastre écologique et perturbent le milieu salé de l'étang de Berre, comme l'explique Corinne Appéré, présidente de l'Association de sauvegarde de l'étang de Berre (ASEB) (Bouches-du-Rhône). Sollicitée, EDF affirme que la réutilisation de cette eau est à l'étude. Ce projet pourrait coûter la somme pharaonique de 900 millions à plus d'un milliard d'euros. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar