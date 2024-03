En pleine sécheresse : un projet de méga-golf fait polémique

Les travaux ont déjà commencé à Villeneuve-de-la-Raho, dans les Pyrénées-Orientales. Alors que le département est à sec depuis deux, un golf de 160 hectares se construit. Sur vaste terrain vierge, un terrain de golf, un hôtel et 600 logements sont prévus. "C'est aberrant parce que ne serait-ce que pour avoir cet espace vert, on va consommer l'équivalent 7 000 habitants. Alors que nous, nos 7 000 habitants ont besoin d'eau. On ne peut pas se permettre de faire aussi ça", réagit Jean Codognes, président de l'association Pays catalan écologie. Construire un golf en pleine sécheresse, le projet est insensé pour un arboriculteur voisin. Ses figuiers sont en pleine floraison. En 2023, sans eau, il a perdu la moitié de sa récolte. "Nous, agriculteurs, on se serre la ceinture, et même plus. Beaucoup d'exploitations sont au bord de la faillite, et à côté on va faire un golf ? C'est une aberration", dit Joan Alies. Les représentants des entreprises et de l'hôtellerie, eux, défendent bec et ongles ce projet immobilier. Vendu comme un golf vert, il serait le premier en France à n'utiliser que des eaux usées. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso, L. Germain