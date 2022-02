"En route vers l’Élysée" : devenir propriétaire, un rêve de moins en moins accessible ?

Un pavillon tout neuf dans un coin calme et tranquille, voilà le rêve de beaucoup de Français. Mais ces temps-ci, l'idéal de la jolie maison vire à la désillusion. Ceux qui cherchent ne trouvent pas et ceux qui en possèdent une ont le sentiment qu'elle pèse de plus en plus dans le budget. Alors, doucement, les candidats à l'élection présidentielle s'intéressent au logement. Pour comprendre cette crise du logement, nous avons rendez-vous dans l'entreprise K-Line dans la campagne vendéenne. Pierric Postic, le directeur des ressources humaines, nous fait comprendre que les employés ont du mal à se loger, comme dans toute la région. Ainsi, faute de maisons ou d'appartements disponibles pour les employés, ce recruteur n'arrive pas à embaucher. Cette pénurie de logement n'est pas un problème local. Nous l'avons constaté ces dernières années dans les villes de taille moyenne particulièrement et le long du littoral. Partout, les biens sont rares et chers. Plus de détails sur l'enquête de nos reporters dans la vidéo associée à ce descriptif. T F1 | Reportage M. Poissonnet. F. Le Goïc, A. Silberman.