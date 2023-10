En service en 2025 : à bord du nouveau TGV

Le TGV M a pointé fièrement le bout de son long nez sur les rails français. Un nez de 2,60 mètres plus long que celui du TGV actuel. Plus aérodynamique, ce nouveau train consomme 20% d'électricité en moins. Afin de renouveler ses TGV, la SNCF et Alstom sont repartis d'une page blanche. Quels changements ? D'abord, il y a plus de sièges à son bord, 20% de places supplémentaires. Très exactement, on aura cinq centimètres au niveau des genoux en seconde. C'est grâce aux nouveaux sièges présentés à Paris, il y a quelques semaines. Ils sont plus fins, mais seraient plus confortables, selon la SNCF. À l'intérieur, le confort acoustique devrait aussi s'améliorer. Pour l'instant, c'est plutôt bruyant, ambiance chantier. Ce vendredi 6 octobre, les passagers étaient tous des techniciens qui surveillent la liaison électrique sur les toits. La vitesse maximale du TGV sera de 320 kilomètres par heure. Dans une semaine, la première rame d'essai sera rejointe par une deuxième. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J.P. Héquette, M. Derre