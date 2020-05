En télétravail, suis-je couvert si j’ai un accident ? Le 20H vous répond

En télétravail, sommes-nous couverts par l'assurance en cas d'accident à domicile ? Les moustiques peuvent-ils nous contaminer avec le Covid-19 ? Peut-on se déplacer à plus de 100 km pour rendre visite à un nouveau-né ? Pendant ce déconfinement, le 20H de TF1 répond à toutes vos questions pratiques. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 mai 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.